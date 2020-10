Enseignant décapité dans les Yvelines : que risque le parent d'élève en garde à vue ?

Notre spécialiste Police-Justice, Georges Brenier, a évoqué ce samedi une garde à vue hautement symbolique. Le père d'une élève scolarisée en 4e au collège du bois d'Aulne a été arrêté en pleine nuit à 4h15 du matin par les hommes du Raid. Les autorités veulent l'interroger sans attendre une seconde. Mais judiciairement, son cas est un casse-tête. Techniquement parlant il n'a pas de sang dans les mains. Il n'est pas lié, semble-t-il, au terroriste abattu. Mais tous les policiers et magistrats, interrogés par notre spécialiste, ont reconnu que sans lui, sans ses vidéos, s'il n'avait pas fait de l'enseignant une cible, une proie, il n'y aurait sans doute jamais eu d'assassinat. C'est un vrai débat juridique qui s'annonce, moral aussi sans doute. Sur le papier, en tout cas, si ce père de famille est reconnu complice de cet attentat, il risquerait alors en théorie la prison à perpétuité. Et au risque des menaces, l'enseignant n'aurait-il pas dû être mis sous protection ? Pour Georges Brenier, ce qui semble se dessiner, c'est que ce professeur ne se sentait pas particulièrement en danger. Il n'avait pas déposé plainte en ce sens, uniquement pour diffamation puisqu'il a estimé que ce parent d'élève colportait des mensonges. La directrice du collège, elle, avait bien reçu des appels malveillants, des menaces et des insultes. Elle les avait d'ailleurs signalées à la police. C'était, il y a moins d'une semaine, suffisant pour le terroriste de mettre en exécution son plan macabre, sans jamais être repéré. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/10/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.