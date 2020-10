Enseignant décapité dans les Yvelines : qui sont les personnes placées en garde à vue ?

Il y a d'abord les parents du terroriste, son grand-père et son frère. Face aux policiers qui les interrogent, ils disent tous tombés des nus et n'avoir rien vu venir. Deux hommes également originaires d'Évreux, eux, ont préféré prendre le devant en se rendant hier à la police. Ils étaient en contact téléphonique avec l'assaillant. Les enquêteurs vont évidemment tenter de savoir s'ils étaient ou non dans la confidence. Mais dans les filets policiers, il y a aussi et surtout un prédicateur islamiste. Les services de renseignements le présentent comme un gourou de la cause. Un homme dangereux à la réputation sulfureuse et qui a joué un rôle dans la fronde contre l'enseignant décapité hier. Et puis dans l'entourage de cet Imam fiché S, on compte justement deux hommes qui ont eux aussi joué un rôle clé. En particulier, un parent d'élève qui avait désigné à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux cet enseignant en jetant son nom en pâture. Il n'avait pas estimé en revanche nécessaire de préciser que sa demi-soeur est une djihadiste membre de Daech actuellement en fuite en Syrie et activement recherchée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/10/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.