Enseignes et publicités : le néon se rebiffe !

On le pensait plutôt ringard, accroché à la vitrine d’un salon de coiffure. Mais le revoilà sorti des cartons, plus tendance que jamais. Le néon fait son grand retour. Il s’invite désormais dans les lieux les plus branchés, les boutiques de luxe, les derniers cafés et restaurants à la mode, les hôtels. Inventé, il y a plus d’un siècle par un chimiste français, l’éclairage au néon est rapidement devenu très populaire. Jamais le public n’avait vu briller une lumière d’aussi loin. Subitement, les enseignes des commerçants aux États Unis, notamment, sont visibles à des centaines de mètres. Mais avec le temps, les néons ont commencé à s’éteindre. Remplacés par l’éclairage led, plus écologique et plus économique. Car encore aujourd’hui, fabriquer des néons, c’est beaucoup de travail. Comme son père, avant lui, Paul façonne des enseignes lumineuses pour des magasins de Las Vegas. Une fois formé, il faut injecter du gaz dans le tube, du néon pour obtenir de la couleur rouge, de l’argon et une petite dose de Mercure pour les autres couleurs. Ensuite, pour que la magie opère, un courant électrique excite le tout. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage A.de Précigout, A. Ponsard