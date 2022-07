Entrainement extrême : avec l’élite des chasseurs alpins

Plus de 300 mètres de vide sous ses pieds, Léo est militaire et alpiniste 5 étoiles. Il avance à mains nues, une corde pour la sécurité. La pratique est si intense qu'en 48 heures, il peut perdre jusqu'à 4 kilos. En ce moment, ce soldat s'entraîne dans les Alpes, demain, ce sera le Groenland ou la Patagonie. Au-dessus de lui, se trouvent deux militaires en combinaison volante. Le vent, les nuages, ils attendent les bonnes conditions pour sauter dans le vide. Jusqu'à 180 km/h, une prouesse de plus pour ces deux soldats. Ils ont chacun déjà un millier de sauts comme celui-ci au compteur. Ces exploits ne sont pas entrepris pour faire joli. Les hommes du Groupe militaire de haute montagne restituent ensuite leurs connaissances et leurs techniques aux soldats commandos avant que ces derniers ne partent dans des terrains hostiles, au Mali ou aux portes de l'Ukraine. Une transmission de savoir, des exemples pratiques, comme le déploiement d'une tyrolienne pour rejoindre l'autre versant de la montagne. Les hommes du Groupe militaire de haute montagne parcourent le monde, l'Everest, la Cordillère des Andes ou l'Antarctique dans des conditions extrêmes. Avancé quoi qu'il arrive, défis physique et moral. Ce jour-là, nous les retrouvons aux pieds du Mont-Blanc pour une opération parapente. Le vent est favorable et la falaise est juste à côté. Prochain défi, sauté à 6 000 mètres d'altitude depuis l'Himalaya. TF1 | Reportage F.X Ménage, F. Le Goïc, P. Rousset