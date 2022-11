Entre étudiants, la solidarité s'organise

D'un côté de la table, des étudiants qui organisent après leurs cours des distributions alimentaires. De l'autre côté, encore des étudiants, qui pour manger ont souvent moins de 100 euros par mois. Cop1 est une association solidaire entre compagnons de galère, née pendant le confinement. "C'était une initiative Cop1, qui devait durer trois mois, et là ça fait deux ans qu'on existe et on est sollicité chaque jour, dix fois plus que ce qu'on peut aider", explique le cofondateur de l'association, Benjamin Flohic. En île-de-France, un étudiant sur deux dit ne pas manger à sa faim. Trouver de l'aide prend du temps. L'association récupère des dons auprès de partenaires, ou même directement auprès de clients dans les supermarchés. Autour de Benjamin et de son équipe, Cop1 comptent 600 bénévoles comme Gilles. Le tiers de ces bénévoles est aussi bénéficiaire. L'étudiant en informatique nous confie qu'il se prive de petits-déjeuners. Grâce à l'aide alimentaire de Cop1, il économise 100 euros et peut être un peu plus. En deux ans, cop1 a distribué 55 000 paniers de nourriture, à raison de dix kilos pour chacun. Et pour cette nouvelle rentrée, l'association vient d'ouvrir une antenne à Angers et une autre à Marseille. TF1 | Reportage S. Pinatel, F. Mignard, E. Dumas