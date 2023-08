Entre lac et montagne : voyage en montgolfière

En quelques secondes, les montgolfières s'élèvent à 1 000 mètres d'altitude et offrent une vue imprenable sur les rives du lac d’Annecy. À 23 ans, Victor Passetemps, aéropostier, a déjà effectué des centaines de vols dans ce décor. Né de la fonte des glaciers, le lac aux couleurs turquoise est considéré comme l’un des plus purs d’Europe. L’été, vue du ciel, on aperçoit des silhouettes dans l’eau, comme ces apnéistes que nous retrouvons dans leurs éléments. Ils apprennent à maîtriser leur souffle et descendent jusqu'à 30 mètres de profondeur, toujours accrochés à la ligne de vie. Leur moniteur, Reda Guehria, reste parfois jusqu'à cinq minutes sous l’eau, sans respirer. Au-dessus du lac, dans la nacelle, les passagers ressentent la même quiétude. Le ballon tourne sur lui-même, laissant apparaître les reliefs. À une cinquantaine de kilomètres, se dresse le sommet des Alpes : le mont Blanc. Et face à nous, d'imposantes parois rocheuses, difficilement accessibles en montgolfière. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Chaize, F. Marchand