Entre le lac Léman et Mont Blanc

Écoutons le son de cette vallée. Une douce mélodie qui nous entraîne jusqu'au sommet. Le temps est idéal pour faire de la randonnée. Sortons la carte pour mieux nous situer. Le lac Léman se trouve devant nous : le Mont Blanc, la vallée du Brevon et ce petit territoire de moyenne montagne. Un paysage escarpé avec des hameaux plus que des villages et des routes toutes sinueuses. Les hommes comme les animaux vivent au rythme des saisons. Suivons-les avec pour point de départ au pied du Mont Forchat, l'alpage de Très le Mont. Bruno Gerola, inséparable de ses filles, appelle son troupeau. Ses 60 vaches laitières ont pris leur quartier d'été sur ces vastes prairies en toute liberté. Le son des cloches se rapproche. Il est bientôt 18 heures : l'heure de la traite. L'éleveur est l'un des rares à s'installer dans les alpages, avec une salle de traite mobile. Pour goûter à ses fromages, il faut descendre dans leur village à Lullin (Haute-Savoie). En ce jour de marché, sa femme Rachel vend leurs productions. Elle connaît tous ses clients et leurs habitudes.