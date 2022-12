Entre mer et montagne : la douceur d'un 25 décembre

À La Clusaz, comme sur une plage de Biarritz, même constat : pas besoin de grosses doudounes. À 1 300 mètres d'altitude, le thermomètre dépassait déjà dix degrés ce matin. Pas de Noël blanc donc. Mais neige ou pas neige, ils profitent des vacances. Mais retournons sur la côte basque, il fait plus de 20 degrés, 15 degrés dans l'eau et pour les habitants, les conditions sont idéales pour profiter de la mer. "C'est une très bonne raison pour aller se baigner et se reconnecter avec la nature", "après un bon repas, une bonne session de surf, c'est génial !", lancent-ils. Au Grand-Bornand, on surfe sur une autre vague. Dans un magasin, d'ordinaire, on trouve surtout des affaires de ski. Cette année, la star, c'est le maillot de bain. À la montagne, les arbres bourgeonnent à plus de 1 500 mètres. À la mer, on fait le plein de soleil et partout, les températures printanières de ce début d'hiver interrogent. "Pourquoi il y a ce changement climatique ?", "on ne se rend plus compte de la saison". Un constat qui se vérifie en moyenne sur ces 20 dernières années. Ce n'est donc probablement pas, notre dernier Noël au balcon. TF1 | Reportage A. Basar, Y. Matisse