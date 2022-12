Entre terre et mer : la toute puissance de la nature

Un paysage de bout du monde qui ressemble à nulle part. Mais un paysage artificiel et une nature morte. Bienvenue sur le lac de Yaté en Nouvelle-Calédonie. On y trouve de bois pétrifiés aux couleurs du linceul. Ils ont été noyés lors de la création d'un barrage, il y a 60 ans, mais pas seulement. Ils ont aussi été noyés pour créer de l'électricité et traiter le nickel dont regorgent ces terres rouges de fer, de manganèse et d'autres métaux. Rien ne devrait y pousser. Et pourtant, la végétation a pu y survivre. Une puissante nature dans laquelle les scientifiques ne cessent de découvrir de nouvelles formes de vie. Plus de 3 000 espèces végétales et animales toutes endémiques ont déjà été recensées. Nature toute puissante et parfois dévastatrice quand les vents et les flots emportent tout sur leur passage. Cinq ans après le cyclone Irma, Saint-Martin se reconstruit. L'île a retrouvé les couleurs des Caraïbes. La nature vaque paisiblement à ses occupations. Les habitants ont rebâti leur maison. Et certains veulent tirer des leçons de cette douloureuse expérience. Ils veulent replanter la barrière naturelle qu'est la mangrove. Une forêt entre terre et mer ainsi qu'un rempart pour le littoral et les populations qui y vivent. Une protection, c'est précisément l'une des fonctions de la barrière de corail de Moorea en Polynésie française. Elle absorbe 80% de l'énergie des vagues. Sans elle, l'érosion du littoral s'accélèrera. Pour survivre, le corail a besoin d'une algue avec laquelle vit en symbiose depuis la nuit des temps. Un mariage heureux menacé par la hausse des températures de l'eau. TF1 | Reportage S. Pinatel, I. Zabala , T. Chartier