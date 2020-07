Entrepôts de commerce en ligne : dans le Gard, un projet d’Amazon concentre toutes les critiques

Même si l'emploi est le principal argument de ses partisans, l'installation des entrepôts de commerce en ligne ne cesse de faire de débat. La ministre de l'Écologie veut un moratoire sur les nouveaux projets. Principaux griefs, leur impact sur l'environnement, le paysage, et l'attractivité des centre-villes. À Fournès dans le Gard, un projet du géant américain Amazon concentre toutes ses critiques car il menace des hectares de vignes et de vergers.