Dans les entrepôts de demain, des petits robots seront chargés de retrouver des objets. Ils pourront aussi déplacer des étagères pour les amener directement aux employés. Cette technologie est déjà employée en Europe et aux États-Unis. Elle permet de gagner du temps et de gérer un million de commandes en 24 heures.