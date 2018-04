Les entreprises créent leur propre école pour sauvegarder leur savoir-faire

Face à la course effrénée de l'innovation, les vieux métiers sont dans l'obligation de sauvegarder leur savoir-faire. Et pour cause, il n'existe plus aucune formation pour les transmettre et les pérenniser. Pour assurer la relève et leur survive, les entreprises n'ont guère d'autres choix que de mettre la main à la pâte en créant des écoles spécifiques en interne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/03/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 mars 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.