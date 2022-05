Entretien exclusif avec Sergueï Lavrov

Trois mois se sont écoulés depuis le début de l'invasion russe en Ukraine. Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, a exclusivement accepté de répondre aux questions de notre grand reporter Liseron Boudoul ce dimanche 29 mai 2022. Interrogé sur cette opération militaire, le bras droit de Vladimir Poutine a répondu : "Nous faisons ce que nous sommes contraints de faire. Nous protégeons la population du Donbass, nous protégeons la langue russe qui a été directement discriminée et agressée par les régimes successifs en Ukraine. Et pendant des années, nous avons aussi essayé de persuader l'Occident que l'Ukraine ne devait pas se rapprocher de l'Otan. La Russie n’a donc pas déclaré une menace pour sa sécurité du jour au lendemain. C’est pourquoi notre opération militaire était inévitable". Lors de cette interview, Sergueï Lavrov a précisé les attentes de Moscou. "Nous demandons la démilitarisation de l’Ukraine, c'est-à-dire qu’il ne doit plus y avoir d'arme sur son territoire qui représente une menace pour la Russie". Quant à la guerre dans le Donbass, le ministre russe des Affaires étrangères a rappelé la priorité "absolue" de Moscou. "C'est la libération des régions de Donetsk et de Lougansk. Elles sont désormais reconnues comme des États indépendants par la fédération de Russie", a-t-il déclaré. TF1 | L. Boudoul