Entretien avec Romain Duris, la tête d'affiche du film "Dans la brume"

Romain Duris est à l'affiche de "Dans la brume". Il incarne un homme prêt à tout pour sauver les siens au milieu d'une ville de Paris, qui a complètement disparu sous une brume épaisse, mystérieuse et toxique. L'acteur était venu sur notre plateau pour présenter ce film réalisé par Daniel Roby, qui sortira en salles mercredi 4 avril.