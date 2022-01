Environ 1500 personnes bravent l'interdit pour une rave-party dans l'Yonne

La fête dure maintenant depuis 20 heures. Ils sont venus par centaines de toute la France pour participer à une rave-party dans laquelle les gestes barrières et les masques sont totalement inexistants. À l'intérieur d'une ancienne usine de Saint-Florentin dans l'Yonne, occupée de manière illégale, jusqu'à 1500 personnes se sont réunis sans vraiment se soucier de l'explosion des cas de covid en cette fin d'année. "On est libre de faire la fête et on veut s'amuser. On est jeune, on profite, on n'a qu'une vie", dit l'un d'eux. "On ne prend pas moins de risques que certaines personnes. Faire ses courses au supermarché, je ne suis pas sûr que ce soit beaucoup plus sécuritaire non plus", arguent les autres participants. Un rassemblement spontané la nuit du Nouvel An qui a surpris Yves Delot, maire (LR) de Saint-Florentin (Yonne), et qui a choisi d'aller à la rencontre des fêtards. Aujourd'hui, il est plutôt rassuré. La fête géante se déroule dans le calme. Pas de débordement à signaler même si plusieurs fêtards ont dû être pris en charge par les pompiers à cause d'excès d'alcool et de stupéfiants. "La ville est à 1 km de cette zone industrielle. Globalement, on ne peut pas dire qu'ils ont embêté le monde", affirme le maire de la commune. Il demande désormais à ce que les fêtards quittent les lieux au plus vite. Message reçu parce que plusieurs jeunes remballent déjà leurs tentes. Pour l'instant, les gendarmes aux abords du site n'interviennent pas, mais surveillent la zone avec un hélicoptère et des barrages filtrants pour éviter que de nouvelles personnes s'invitent à la fête qui pourrait bien continuer tout le week-end. TF1 | Reportage I. Bornacin, B. Lachat, V. Pierron