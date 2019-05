Environnement : de plus en plus de Suédois refusent de prendre l'avion

La Suède est le pays le plus sensible à la cause écologique. Là-bas, prendre l'avion est devenu une pratique dont les habitants ne se vantent plus vraiment. Certains y ont même carrément renoncé par militantisme. C'est ce qu'ils appellent le "Flygskam" ou littéralement la honte de prendre l'avion. Ils préfèrent privilégier la terre ferme, quitte à rallonger légèrement la durée du voyage. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.