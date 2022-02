Envoi de matériel militaire en Ukraine : de quel ordre est-il ?

Selon notre consultant militaire, le type de matériel que les Français, les Allemands et les Américains vont envoyer aux Ukrainiens sera des munitions, des missiles anti-chars et des missiles sol-air qui permettent notamment d'abattre les hélicoptères. Par ailleurs, les Allemands se sont aussi engagés à fournir des lances grenades. Notons que ces fournitures n'ont pas commencé dans ce contexte, cela fait des années que les Américains ont donné aux Ukrainiens des missiles anti-chars avec des portées de 1 000 mètre et qui font certainement des dégâts en ce moment. Néanmoins, cela va rester des armements légers et défensifs, non des blindés lourds et donc assez limités dans la portée. À ce stade, toute la difficulté est d'acheminer ce matériel. Servent songe notamment à une intervention des forces spéciales. Mais dans ce cas-là, si jamais il y a une confrontation directe entre des forces russes et des forces spéciales occidentales, il y aurait probablement une confrontation entre des militaires de l'OTAN et les Russes. Chose que tout le monde veut éviter. P. SERVENT