Éolienne en mer : le courant passe

Voici les premiers tours de pales et donc, les premiers watts d'électricité produits dans le pays par une éolienne en mer. D'ici fin 2022, elles seront 80 au large du Croisic et de Saint-Nazaire pour produire chaque année l'équivalent de la consommation de 700 000 personnes. Sur la côte, à douze kilomètres de là, les habitants découvrent au loin ce nouveau paysage. L'électricité produite par ces éoliennes est acheminée par des câbles sous-marins dans des postes électriques en mer comme celui-ci. Elle passe ensuite par des câbles souterrains pour atteindre un poste électrique de raccordement, qui les envoient dans des lignes à haute tension pour les répartir sur le réseau électrique. Quatorze projets sont en cours. Six doivent être mis en service d'ici fin 2023, les autres, entre 2027 et 2031. L'Hexagone s'est donné pour objectif de produire 40% de son énergie renouvelable grâce à ses éoliennes offshore d'ici 2030. TF1 | Reportage M. Guiheux, M. Monnier