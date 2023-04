Éoliennes : des années pour sortir de terre

Il a fallu treize ans pour que ces éoliennes voient le jour dans cette forêt bretonne. La construction en elle-même n'a duré qu'un an et demi, une lenteur symbole des difficultés de l'éolien dans le pays. Désormais, le maire ne veut plus aucune éolienne supplémentaire même si elles rapportent de l'argent à sa commune de 2 000 habitants en produisant de l'électricité pour 30 000 foyers. Selon lui, la majorité des habitants de sa commune est favorable à ce parc éolien. S'il a mis treize ans à sortir de terre, c'est aussi à cause des recours en justice d'opposants de villages voisins. Ce sont des recours rejetés en moyenne neuf fois sur dix, mais qui retardent les projets. Selon les opposants, ces moulins à vent dénaturent les paysages. Pour gagner deux à trois sur les délais de contentieux, une nouvelle loi vient d'être votée. Désormais, les éoliennes relèvent par défaut d'un intérêt public majeur et pour trouver du consensus, les maires auront plus de pouvoir quant aux futurs emplacements. À l'avenir, la loi prévoit qu'un maire puisse dire où il y aura des éoliennes. TF1 | Reportage P. Gallaccio, F. Petit