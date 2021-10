Éoliennes : la bataille navale

Dans quelques mois, d'immenses moulins à vent seront installés en mer de Saint-Nazaire, soit 20 ans après les Anglais, les Belges ou les Danois, dix ans après l'attribution des premiers sites en France. "Après dix ans d'attente, ça y est, on part au large", s'exprime Olivier de la Laurencie, directeur de projet éolien en mer. "En 2022, on installera la fin des fondations et la fin des câbles inter-eoliens. Et surtout, on commecera à installer les éoliennes elles-mêmes. Il y a vraiment un mouvement de foule qui s'est lancé, les usines de General Electric ici, leur centre d'ingénierie qui est à Nantes, on a une usine de pales qui a été créée à Cherbourg. Dans la filière, il y a aussi d'autres usines qui s'ouvrent au Havre", poursuit-il. Alors même que le premier kilowatt n'est pas encore sorti de l'océan, la filière emploie déjà 5 000 personnes. Les Chantiers de l'Atlantique, spécialiste du paquebot, y ont beaucoup investi et voient enfin les affaires décoller. "Cette filière des énergies marines, elle va aller croissant, parce qu'en Europe les volumes sont multipliés par deux ou trois par rapport à ce que nous avons connu. La France a aussi de grandes ambitions, 1 GW/an aujourd'hui dans les programmes nationaux, et espérons-le dans le futur 2 GW/an", indique Frédéric Grizaud, directeur d'Atlantique Offshore Energy .