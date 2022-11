Épicerie ambulante, du local à votre porte

Des paysages grandioses et un travail plus nomade, voilà ce qui a poussé ce couple à tout plaquer pendant le confinement. Fabien Guglielmi était cheminot et Francine Goyet, assistante maternelle. Ces natifs de la vallée de la Maurienne (Savoie), voulaient retrouver les commerces itinérants de leur enfance. Les voici désormais à la tête d'une épicerie "vagabonde", comme ils l'appellent. Signes distinctifs : on y trouve du local, du bio... Le tout vendu en vrac. Depuis un an, les fidèles se comptent déjà par dizaines. Miel, viande, fromage... Le couple se fournit auprès d'une trentaine de producteurs de la région. Leur but, reconnecter le producteur au consommateur tout en redonnant du sens au métier de chacun. C'est également une manière pour Fabien et Francine de s'engager en faveur de la transition écologique et solidaire. Chaque jour, en allant dans les villages désertés par les commerçants, ils luttent aussi contre l'isolement des anciens. Après un an d'existence, leur petite épicerie n'est pas encore rentable. Mais ils en sont convaincus, leur aventure de l'entrepreneuriat engagé ne fait que commencer. TF1 | Reportage A. Barth, A. Ponsar