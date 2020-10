Épidémie : bientôt des tests plus rapides

Ce sont les mêmes gestes que pour les tests PCR, mais plus besoin de laboratoire ni de patience. Le résultat s'affiche en à peine 20 minutes. C'est une révolution dans une maison de retraite. Avec ces tests antigéniques, il est désormais possible de dépister toute personne qui entre dans l'établissement. Déceler des cas de Covid qui seraient passés inaperçus, c'est l'objectif de ces test rapides. L'hôpital de Montpellier expérimente ces tests depuis quinze jours notamment aux urgences gynécologie-obstétriques. Jusqu'alors, il fallait huit heures pour confirmer qu'une patiente asymptomatique était bien testée négative au coronavirus. En attendant, elle était prise en charge normalement. En Occitanie, 400 000 tests antigéniques sont ainsi mises à l'épreuve. Verdict dans un mois. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/10/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.