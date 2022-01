Epidémie de Covid-19 : où en est la situation ?

C'est une tendance enfin encourageante. Le nombre de contaminations au Covid-19 diminue dans certaines régions. Par exemple, en Île-de-France, la moyenne nationale semble se stabiliser. Résultat : une légère accalmie dans certains centres d'appels du Samu. "Dans d'autres régions comme Paca, la tension reste encore très importante. On a l'impression qu'on voit le bout du tunnel, mais on n'en est pas encore sorti", explique François Braun, président du Samu-Urgences de France. Autre lueur d'espoir, le nombre d'entrées en réanimation baisse dans l'Hexagone depuis plusieurs jours consécutifs. C'est le fruit de la vaccination, mais aussi du variant Omicron qui serait moins agressif et représente désormais 90% des contaminations. Le professeur Djillali Annane, chef de service de réanimation à l'hôpital Raymond-Poincaré (Hauts-de-Seine), observe moins de cas graves. Mais tous les lits de son service restent occupés. Si les services de réanimation vont un peu mieux, les admissions classiques sont toujours en hausse. Néanmoins, certains hôpitaux annoncent une reprogrammation des opérations repoussées dès lundi. TF1 | Reportage M. Brossard, J. Roux, M. Croccel