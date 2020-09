Épidémie de Covid-19 : que disent les chiffres ?

Pour le moment, la situation est gérable dans les hôpitaux. Mais il faut freiner maintenant le rythme de contamination pour éviter que les établissements hospitaliers ne connaissent des difficultés dans quelques semaines. On a un peu plus de 5 000 personnes hospitalisées. On est très loin du pic du printemps dernier. 600 personnes sont actuellement en réanimation, une sur trois se trouve en Île-de-France. En Espagne, l'épidémie repart très fort. Les admissions en réanimation ont triplé en moins d'un mois.