Épidémie de gastro-entérite : à quand le retour des huîtres dans nos assiettes ?

Juste après Noël, le virus de la gastro-entérite a été détecté dans les huîtres avec les désagréments pour les consommateurs. Jusqu'à présent, l'interdiction de vente concernait la Bretagne et la Charente-Maritime. Depuis ce vendredi, des arrêtés préfectoraux visent également le Sud-Est. En attendant, à défaut de traitement, le virus devrait disparaître tout seul. Mais selon les zones, cela pourrait prendre plusieurs jours. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.