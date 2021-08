Épidémie en Guadeloupe : fermeture imminente des restaurants

Dernier week-end pour profiter des bars et restaurants en Guadeloupe. Sur le bord de mer, c’est le coup de foudre. Dès mardi, fini les repas à table sur toute l’île. Alors, les clients ont voulu se faire plaisir. Derniers instants de plaisir aussi pour les restaurateurs. À partir de mardi, ils devront se contenter de la vente à emporter. Nouveau coup dur économique pour le gérant, mais surtout pour les salariés. Une fermeture obligatoire d’autant plus difficile à accepter qu’elle se produit en haute saison touristique. Avec le départ des touristes, lié au confinement, Morgan Girard, co-gérant du restaurant “le Spot” à Le Gosier, rentrait à peine dans ses frais. Avec seulement la vente à emporter, il travaillerait à perte. Son restaurant sera donc fermé pendant toute la durée du confinement, tout comme la plupart des bars de plage. Les vacanciers se retrouvent privés d'une sortie supplémentaire. Certains craignent même que ce ne soit la première étape vers les restrictions plus sévères. “Après les restaurants, la préfecture se dit prête à fermer aussi les commerces non-essentiels. Si la situation épidémique ne s’améliore pas rapidement en Guadeloupe”, précise notre correspondant sur place.