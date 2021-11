Épidémie : faut-il vacciner les enfants ?

La vaccination des enfants est une question qui tiraille nombre de familles en France. Ce samedi après-midi, dans les rues de Paris, cette perspective continue de diviser. Les avis des Français sont partagés et chacun a sa raison. L'agence européenne des médicaments étudie en ce moment une demande d'autorisation de Pfizer. Le laboratoire a divisé par trois le dosage de son vaccin pour l'adapter aux enfants. Malgré cette précaution, certains parents restent inquiets. Ils craignent des probables effets secondaires. Le vaccin serait efficace à 90%. L'essai clinique de Pfizer se base sur un échantillon de 2 200 enfants. "On n'a pas observé d'effets spectaculaires dangereux qui jouent sur le pronostic des enfants. Dans l'histoire de la vaccination, on n'a jamais eu d'effets indésirables à rapporter, six mois après le début d'une campagne de vaccination", précise Dr Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond-Poincaré (AP-HP) de Garches (Hauts-de-Seine). Est-ce que tous les enfants sont concernés ? La tranche d'âge entre cinq et onze ans serait éligible. En France, cela représente près de 6 millions d'enfants. Mais au même âge, les jeunes français développent 5 à 10 fois moins de formes graves que les Américains. Alors, la vaccination des enfants est-elle utile ou non chez nous ? "Évidemment, si on se mettait à vacciner les enfants de 5 à 11 ans, ça réduirait les possibilités de circulation du virus d'une façon assez importante", rassure Catherine Hill, épidémiologiste, biostatisticienne à l'Institut Gustave-Roussy - Villejuif (Val-de-Marne). L'enjeu est donc la fameuse immunité collective. L'agence européenne des médicaments devrait se prononcer fin novembre sur la vaccination des enfants. .