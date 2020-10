Epidémie : la seconde vague plus grave que la première ?

"La situation sanitaire de notre pays a continué de se dégrader, la situation est grave" a affirmé le Premier ministre jeudi. De nombreux indicateurs inquiètent le gouvernement, à commencer par le nombre de décès. Plus de 34 000 personnes sont mortes du Covid dans notre pays et ce chiffre ne cesse d'augmenter depuis la rentrée. Alors, sommes-nous dans la même situation que lors de la première vague ? Au printemps, seules trois régions étaient touchées par le virus : l'Île-de-France, le Grand Est et les Hauts-de-France. Actuellement, tout le territoire est concerné. D'ailleurs, le ministre de la Santé, Olivier Véran l'a signalé lors du point de presse : "Le nombre de formes graves, le nombre d'admissions en réanimation va forcément augmenter dans les semaines qui vont venir". L'épidémie se propage plus vite. Face au nombre de cas quotidien, les brigades sanitaires de l'Assurance maladie n'arrivent plus à remonter les chaînes de contamination. Santé Publique France admet que le nombre de clusters est actuellement largement sous-évalué et selon l'Institut Pasteur, cela ne devrait pas s'arranger.