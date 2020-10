Epidémie : le Pays de Galles se reconfine

Bien que le nombre de cas de Covid-19 au Pays de Galles ne soit pas plus élevé qu'ailleurs dans le reste du Royaume-Uni, le pays s'est reconfiné à partir de ce soir. Les autorités sont arrivées à cette extrémité car le système de santé gallois arrive pratiquement à saturation. La main du Premier ministre n'a donc pas tremblé en prenant cette mesure radicale. "Nous avons besoin d'un choc court mais sévère", a déclaré Mark Drakeford. Depuis ce vendredi, tous les commerces non-essentiels du pays ont donc fermé. Les Gallois sont désormais confinés chez eux sauf pour faire leurs courses. Les trois millions de citoyens sont également interdits de recevoir une personne extérieure à leur foyer. Par ailleurs, la nation en entière sera complètement fermée pendant 17 jours. Il sera ainsi impossible d'y entrer ou d'en sortir sauf pour une raison essentielle. Les habitants de Cardiff ont bien accepté la mesure radicale prise par le gouvernement. Bien que tous affirment que le confinement sera dur, ils estiment qu'il faut d'abord protéger le système de santé du pays.