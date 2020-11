Épidémie : les coulisses d'une décision présidentielle

Alors que l'essentiel des décisions a été acté le matin, c'est le président de la République lui-même qui tranche sur les commerces laissés ouverts quelques instants avant son allocution mercredi soir. Plus tôt en conseil de défense, le ministre de l'Économie plaide face à Olivier Véran et à son directeur de la santé pour une ouverture large des magasins, avec des protocoles sanitaires renforcés. Selon un conseiller, le maire est reparti à la charge lors des deux conseils pour rester ouvert, mais la santé a mis des arguments massue. Selon un proche d'Emmanuel Macron, pas un seul médecin n'avait pressenti une évolution aussi forte et aussi vite. Un scénario qui atteigne les 100 000 cas d'ici quelques jours n'est pas à écarter. Pour le chef de l'État, le couvre-feu n'est désormais plus suffisant. La situation dans les hôpitaux et les projections ont tout fait basculer. En début de semaine, l'agenda présidentiel a été bouleversé. Le gouvernement étudie plusieurs solutions, comme une extension du couvre-feu. Mais le reconfinement général s'impose, qui est la solution viable selon le président de la République. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/10/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.