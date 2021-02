Épidémie : les Français au Portugal inquiéts

Sur la côte lisboète, une plage habituellement bondée est déserte. En plein confinement, son accès a été interdit. Une promenade qui manque à Christine, une retraitée française. Elle s'est installée au Portugal avec son mari pour profiter d'une retraite dorée. Présidente d'une association de francophone à Lisbonne, Christine cherche à maintenir sa vie sociale. Avec la crise sanitaire, finie les visites aux musées et les cours de cuisine avec ses amis. Dans le pays, le système de santé est actuellement sous haute tension. Une situation qui inquiète Laurent, installé au cœur de la capitale. Au Portugal, les démarches sanitaires ne sont pas toutes aussi bien indemnisées qu'en France. Le quotidien est encore plus morose pour les Français qui travaillent dans la capitale. Beaucoup voulaient surfer sur cette destination tendance et on investit dans un commerce. Mais les entrepreneurs français sont confrontés à une chute de la fréquentation des touristes étrangers. C'est le cas d'Éric et Patricia, un couple de restaurateurs alsaciens qui ont misé sur leurs plats français. À peine être arrivée, ils ont dû licencier leurs employés.