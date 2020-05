Épidémie : moins de contacts, plus de robots

Dans ce monde où l'on a banni tout contact inutile, les robots ont plus de travail. À Séville en Espagne, ils sont appelés à la rescousse pour nous servir une bière à l'heure de l'apéro, ou remplacer les infirmiers pour prendre la température et établir un diagnostic médical. Si en cette période, leur utilité n'est pas à prouver, certains ont en revanche des doutes quant aux conséquences économiques de ce genre d'invention.