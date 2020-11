Épidémie : une décrue plus rapide que prévue

Derrière les masques, le retour des sourires et peut-être de quoi se réjouir. En une semaine, les contaminations ont chuté de moitié en France. De 26 182, elles ont reculé ce dimanche soir à 13 157 nouveaux cas par jour. Pourtant il y a un mois, Emmanuel Macron assurait que 9 000 personnes seraient en réanimation à la mi-novembre. Cette date est passé et la France compte aujourd'hui près de 4 500 patients en réanimation. "Ce virus nous réserve toujours des surprises. En tant que médecin, on a envisagé le scénario le plus catastrophique comme toujours", explique le Dr Benjamin Davido, épidémiologiste à l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches. D'après Santé Publique France, tous les indicateurs épidémiques sont déjà en baisse. Les entrées en réanimation, les hospitalisations, les décès liés au virus ont diminué respectivement de 9%, 13% et de 2% en une semaine. En Île-de-France, si la tension était "forte" il y a deux semaines, elle semble contrôlée. "Nous n'avons pas menti sur les chiffres, nous avons fait mentir les chiffres ! (...) Mais notre bonne trajectoire ne veut pas dire que nous avons peu de cas" explique Aurélien Rousseau, directeur général de l'ARS Île-de-France. La baisse est plus rapide que prévu. Voilà pourquoi le gouvernement s'apprête à assouplir les règles du confinement.