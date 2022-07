Episode 2 : des vacances electriques

Avec notre véhicule électrique, nous avons très vite été au courant. Qui veut voyager loin ménage sa voiture. Alors cette fois, nous ne dépasserons pas les 60 km/h. Prendre le temps, regarder autour de soi, c'est aussi ce qu'a choisi un groupe de touristes près de la plage de l'Espiguette. Débutants ou confirmés, tous se sont mis dans le pas de Kevin. Il est la quatrième génération d'une famille de cavaliers. En ce début de matinée, c'est un peu comme si la plage leur appartenait. Bretons, Nordistes, Aveyronnais, l’évasion est totale. Avant de reprendre le volant, impossible de ne pas rester un peu plus dans le sable. Nous rencontrons André et Martine qui ont leurs petites habitudes, tout comme leurs deux voisins de serviette venus de Nîmes spécialement pour la journée. Avant de continuer notre route, une étape est incontournable. C'est celle de recharger notre batterie. Après un peu plus de deux heures de branchement et de patience forcée, notre voyage se poursuit. TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive