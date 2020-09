Épisode cévenol : comment expliquer l'ampleur de ce phénomène météorologique ?

La température de la Méditerranée est beaucoup plus élevée cette année. L'air humide ainsi créé est véhiculé par des vents marins vers les terres. En prenant de l'altitude, cet air chaud et humide rencontre de l'air froid. Et plus l'amplitude thermique est importante entre ces deux masses d'air, plus les orages sont violents et plus les pluies sont fortes. Malheureusement, cette perturbation fait du sur place. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.