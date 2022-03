Épisode cévenol : la crue de l'Orb menace les habitants

Une houle de plus de quatre mètres et 80 km/h de vent. Un barrage presque infranchissable pour l’Orb. Le fleuve en crues ne parvient pas à s’évacuer. Sur la plage, le bois charrié par l’Orb sur son parcours. La trace de ces 48 heures d’intempéries. Les précipitations en amont ont fait à nouveau gonfler et déborder le torrent. Ce viticulteur se tient prêt à évacuer ses tracteurs. Ici, le fleuve est monté de quatre mètres. Mais depuis ce dimanche matin, des protections, presque des murs, ont été montées autour de la commune. Jacques Dupin, premier adjoint au maire de Sérignan (Hérault), explique : “Digue, batardeau, pompe pour absorber l’eau qui rentre par les égouts en centre-ville et qui est rejetée après dans la rivière. Donc, on est sur quelque chose de très complémentaire.” Un investissement de sept millions d’euros, voici le résultat. Il est tombé sur l’Orb 400 millimètres d’eau, plus de trois mois de pluies en 48 heures. T F1 | Reportage F. de Juvigny, A. Delabre