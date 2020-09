Épisode cévenol : la montée des eaux filmée par les riverains

La rapidité de la montée des eaux a surpris tout le monde. La force de l'eau a pris au piège de nombreux conducteurs. En quelques heures, les niveaux de l'Hérault et du Gardon ont grimpé de cinq mètres. Les pompiers ont multiplié les sauvetages, sous le regard bien souvent impuissant des riverains. Ces scènes impressionnantes ont été postées sur les réseaux sociaux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.