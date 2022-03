Épisode cévenol : la vigilance orange pluie-inondation maintenue dans l'Aude et l'Hérault

Ils écopent pour s'occuper l'esprit et ne pas penser à ce qui les attend peut-être cette nuit. "Ça va être impossible de dormir. En l'espace de quatre heures, la rivière La Cesse est montée de trois mètres. Elle coule désormais contre leur terrasse. "C'est impressionnant, mais c'est la Cesse. On y peut rien". Dans une rue en contre-bas, des barrages en aluminium sont placés devant les portes. Mais l'eau s'est tout de même infiltrée. Ce restaurateur est encore au sec, mais il se prépare. " On a sorti toutes les machines pour tout surélever, pour éviter que ça prenne l'eau. Ça fait beaucoup de stress, parce qu'on y travaille toute l'année. Ça nous tient à cœur". Les pompiers patrouillent et guettent le niveau de l'eau. Trois plongeurs se tiennent prêts à intervenir. Les précipitations devraient continuer toute la nuit dans l'Aude et s'intensifier dans l'Hérault. TF1 | Reportage F. de Juvigny, A. Delabre