Épisode Cévenol : l'alerte en vigueur jusqu'à 16h

Le niveau de l'Orb a désormais dépassé les douze mètres. Le fleuve s'étale sur les berges et les rues voisines. "On regarde un peu jusqu'où ça peut monter. On est un peu à l'abri pour le moment", confie une jeune femme. Impossible de descendre en restant au sec car dans le hall de l'immeuble, l'eau arrive jusqu'à mi- mollets. Un peu plus loin, il ne reste plus grand chose du parking sur les quais. Avertir et rassurer les habitants, c'est la mission de ces bénévoles au poste de contrôle des crues. Ici, les équipes des pompiers, de la mairie et de la préfecture se relaient depuis samedi après-midi. Ils doivent guetter le niveau de l'eau et se préparer à intervenir. " A partir de 12,50 mètres, on commencera certainement à mettra un niveau supérieur", explique Gilles Étienne. Ils resteront mobilisés jusqu'à la décrue. Mais quelques kilomètres plus loin, à l'embouchure, 80 km/h de vent et une houle de plus de quatre mètres empêchent l'Orb marin de s'évacuer. Les précipitations devraient se renforcer ce dimanche après-midi. TF1 | Reportage F. De Juvigny, A. Delabre