Épisode orageux : de fortes précipitations attendues dans la Marne

Ce n'est plus une question d'heures mais de minutes. Il fait sombre et on voit déjà quelques éclairs dans le département de la Marne où de fortes intensités s'observent déjà sur quelques communes. L'offensive orageuse approche. Ces orages vont certainement s'accompagner de grêle, de fortes précipitations en très peu de temps et de rafales pouvant aller jusqu'à 100 km/h. À l'approche de ces orages, la préfecture rappelle les règles à suivre : il faut se mettre à l'abri et éviter au maximum les déplacements. Il ne faut pas non plus s'abriter sous un parapluie et surtout ne toucher en aucun cas les fils électriques qui auraient pu tomber à terre. Selon les prévisions de Météo France, ces orages vont se déplacer vers les Hauts-de-France et atteindraient la Belgique tôt dimanche matin.