Notre époque ressemble-t-elle vraiment à celle des années 30 ?

Cette semaine, Emmanuel Macron a comparé notre époque à l'entre-deux-guerres, notamment à la montée du nationalisme. Sur le plan économique, cette comparaison est finalement judicieuse. Pour cause, une puissante vague mondiale pour rétablir les frontières, limiter les flux des marchandises et les flux des migrations, souffle aujourd'hui dans la plupart des pays. La situation est presque pareille à celle des années 30.