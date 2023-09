"Les Restos du Cœur pourraient mettre la clé sous la porte" : le SOS de l'association sur TF1

Même Les Restos du Cœur ont du mal à faire face à l’inflation. La situation est extrêmement tendue à l’échelle nationale. Patrice Drouet, président de l'association, affirme qu’il faut se rendre compte de la violence inouïe de l’inflation. "Les Restos du Cœur pourraient mettre la clé sous la porte d'ici à deux ou trois ans" : s'inquiète-t-il sur le plateau du 13H de TF1. Cette année, les chiffres sont en aggravation avec 35% de repas supplémentaires servis par rapport à l’an dernier. C’est aussi très difficile financièrement à cause de la crise énergétique. Des mesures très difficiles vont être prises. Le nombre de personnes à accueillir sera réduit dès la prochaine campagne. Aussi, les personnes accueillies recevront moins de produits. "On ne pourra pas s’en sortir tout seul", affirme Patrice Drouet. Il lance donc un appel aux forces politiques et économiques du pays, ainsi qu’aux grands groupes.