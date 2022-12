Équipe de France : la bande à Dédé !

En coulisses ou sur le terrain, ils forment le premier cercle autour de Didier Deschamps. Voici les trois hommes de confiance du patron des Bleus. Guy Stéfan, 66 ans, bien plus qu'un entraîneur adjoint, est un fidèle complice depuis treize ans. Auprès des joueurs, Didier Deschamps incarne l'autorité, et Guy Stéfan, une forme de souplesse. Aux côtés du sélectionneur, à chacun un rôle spécifique. Depuis dix ans, Franck Raviot apporte sa sérénité et son expertise aux trois gardiens. "Nous ne faisons qu'un, nous sommes là avec les joueurs", confie l'entraîneur. Cyril Moine, c'est lui préparateur physique des Bleus. À 50 ans, il vit au Qatar son premier mondial. Didier Deschamps apprécie sa rigueur et son sens du détail. Au total, 19 personnes travaillent au quotidien auprès des Bleus. Médecins, ostéopathes, analystes vidéo, cuisiniers et intendants, eux aussi ont été sélectionnés par Didier Deschamps. Eux aussi rêvent de mener le pays au sommet du football mondial. TF1 | Reportage J.M. Bagayoko, D. Pires