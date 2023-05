Erdogan : pourquoi est-il aujourd'hui favori ?

On l'avait cru affaibli, et pourtant, il n'a jamais été aussi près de remporter un troisième mandat présidentiel. Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie, parvient encore à faire vibrer ses partisans, comme lors de son dernier meeting avant le scrutin, le samedi 27 mai 2023, après-midi. Cela fait 20 ans que l'homme est au pouvoir, comme Premier ministre, d'abord, puis comme président d'une Turquie qu'il a dirigée, toujours plus, d'une main de fer. Mais les Turcs n'ont jamais oublié que c'est lui qui a transformé l'économie du pays dans les années 2000. Il a multiplié par trois leur niveau de vie et a engagé une politique de grands travaux qui en fait leur fierté. Et ils lui font confiance, malgré le manque de liberté, malgré la crise qui s'est ensuite installée dans le pays et une inflation galopante. Et quand les survivants du séisme de février 2023 conspuent l'inaction des autorités, ce n'est toujours pas à Erdogan qu'ils en veulent. Son secret, c'est de savoir parler à l'électorat populaire venu des campagnes. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Scott, I. Bornacin