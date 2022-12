Éric Ciotti élu président des Républicains : "Je veux une droite ferme, qui rétablisse l'ordre"

Rappelons qu'Éric Ciotti est arrivé devant Bruno Retailleau avec 53,7% des voix. Les républicains sont coincés depuis des années entre le Rassemblement National et le parti présidentiel, avec des électeurs qui partent d'un côté ou de l'autre. Quelle droite incarnez vous aujourd'hui ? "La question, c'est d'abord la survie de la France. Aujourd'hui, notre pays est frappé par le déclin, par une forme de décadence aussi. Il faut redresser la France et j'ai le sentiment, la conviction que seule la droite républicaine, héritière de général de Gaulle, a cette responsabilité et ce devoir", répond t-il Pendant votre campagne, vous avez annoncé Laurent Wauquiez comme candidat 2027, cela veut dire qu'il n'y aura pas de primaire ? "Je veux supprimer les primaires, c'est un engagement majeur de ma campagne. Laurent Wauquiez devrait incarner ce moment d'espérance, c'est à la droite de l'incarner. La Macronie ne survivra pas au départ de Macron et surtout à son bilan et ne voulant pas que le choix se réduise à Jean-Luc Mélenchon, qui représente un danger majeur pour notre démocratie et madame Le Pen. Nous avons une alternative à offrir, nous devons bâtir un projet de droite", conclut Éric Ciotti TF1 | Éric Ciotti