Éric Ciotti : "Il y a un lien direct entre la violence et l’immigration"

Éric Ciotti, président du parti Les Républicains, député des Alpes-Maritimes, fait part de l'immense émotion qui a soulevé le pays suite à cette attaque, mais aussi de son immense colère. Il revendique le droit qu'on agisse pour que de tels actes ne se reproduisent plus. "C'est un chaos migratoire qui, aujourd'hui, touche l'Europe et qui a un lien direct avec la violence." "J'entends ces discours permanents. Tout va très bien, c'est la fatalité, c'est la banalité". Éric Ciotti dit ne pas se résoudre à cette fatalité, il ne se résout pas à ces drames. Il trouve qu'il y a trop d'immigrations et que cela a un lien direct entre la violence et l'immigration. C'est d'ailleurs le sens de la proposition de loi que Les Républicains ont déposée avant ce drame. Une grande réforme constitutionnelle qui permettrait justement de mieux sélectionner ceux qui demandent l'asile dans notre pays, de le faire dans les pays tiers avant qu'ils n'arrivent en Europe. Selon Éric Ciotti, il faut choisir qui l'on accueille et il faut veiller à ce que leurs profils ne mettent pas en péril la nation.