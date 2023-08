Éric Dupond-Moretti : un garde des Sceaux devant les juges

Le garde des Sceaux était en déplacement dans le Vaucluse ce vendredi 28 juillet quand la décision est tombé par communiqué. La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le ministre. Dès lors, le ministre est renvoyé devant la Cour de justice de la République pour y être jugé. Il est soupçonné de prise illégale d'intérêt. Deux syndicats de magistrats l'accusent d'avoir abusé de sa position de garde des Sceaux. Le ministre encourt jusqu'à cinq ans de prison et 500 000 euros d'amende. Ses avocats contestent les accusations. "Il va y avoir un véritable procès. Il va pouvoir faire valoir son argumentation et démontrer qu'il est parfaitement et entièrement innocent des délits qu'on lui reproche", affirme le maitre Patrice Spinosi, son avocat. C'est la première fois qu'un ministre en exercice est renvoyé devant la Cour de Justice de la République, seul habilité à juger les membres du gouvernement. Ce vendredi soir, Matignon lui apporte son soutien. La date de l'audience n'est pas encore fixée, cela pourrait prendre plusieurs mois. TF1 | Reportage M. Guénégan, M. Desmoulins