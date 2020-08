Eric Piolle : "On s'adaptera à la rentrée"

Selon Eric Piolle, maire de Grenoble (Isère), si l'obligation du port du masque n'a pas encore été mise en vigueur dans toute la ville, c'est parce que l'affluence ne s'y prête pas encore. Toutefois, avec la rentrée, la venue des milliers d'étudiants et le retour au travail, "on s'adaptera", a-t-il précisé. Mis à part le masque, il a rappelé qu'il faudra également continuer à faire respecter la distanciation physique et le lavage régulier des mains.