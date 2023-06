Éric Woerth : "L’économie française est solide, et c’est ce que pensent les investisseurs"

Le député Éric Woerth est soulagé d’apprendre le maintien de la note française par Standard & Poor's. Néanmoins, agence de notation ou pas, ce qui est important, c’est que les investisseurs continuent à acheter notre dette, et qu’on puisse les rassurer en réformant, mais aussi en maîtrisant mieux nos finances publiques, selon lui. Après le "quoi qu’il en coûte", il y a une nécessité de réduction des dépenses publiques. Alors, dans quoi peut-on faire des économies ? À priori, cela ne touchera ni l’hôpital, ni la défense, ni l’éducation. "La France dépense plus que beaucoup d’autres pays sur plein de sujets, mais n’est pas plus efficace en termes de résultat", affirme l'élu. Il faut donc mesurer l’efficacité, et cela passerait par la qualité du service public. "On ne peut pas toujours répondre par la dépense supplémentaire", assure-t-il encore. Il propose alors de mettre sous contrôle notre dette, mieux gérer la dépense publique et augmenter la croissance par le travail. Au vu de tout cela, est-il temps que les entreprises, elles aussi, prennent leur part et qu’elles augmentent les salaires ? Qu’en est-il du financement de la transition écologique ?