Éric Zemmour, le candidat masqué ?

Le rendez-vous était censé être une rencontre littéraire, les images parlent d'elles-mêmes : il s'agissait bien d'un meeting. Et cela n'empêche pas le polémiste de jouer sur les mots. "Je ne suis pas un politique, je ne suis pas un chef de parti qui a besoin d'argent public", déclare-t-il. Pourtant dès avril dernier, son mouvement était lancé les Amis d'Éric Zemmour. Les statuts sont très clairs, y compris sur les besoins d'argent pour financer son action politique : "Il est fondé [...] un mouvement politique. Le mouvement recueillera l'ensemble de ses ressources via une association de financement". C'est aussi mouvement qui lance les appels aux dons, et encore le même qui finance les affichages sauvages, des affiches "Zemmour président" dont il assure qu'il n'est pas à l'origine même s'il les signe avec délectation. Un candidat, cela se repère aussi à son entourage. Aux côtés du polémiste, deux personnes au profil très politique : Sarah Knafo, énarque engagée à droite et Olivier Ubéda, consultant en stratégie politique.